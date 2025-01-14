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Spor

Jürgen Klopp'tan geri dönüş açıklaması

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 21:04 - Güncelleme:
Jürgen Klopp'tan geri dönüş açıklaması
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Daha önce teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıklayan Alman teknik adam Jürgen Klopp, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Red Bull takımlarına danışmanlık görevi yapmaya başlayan Klopp, "Asla bir Red Bull takımının teknik direktörü olmayacağım. Bu çok net. Ancak bir daha hiçbir takımı çalıştırmayacağımı söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Liverpool'da takımdan ayrılması gündemde olan Muhammed Salah hakkında konuşan Klopp, "Muhammed Salah, Liverpool tarihinin modern zamanlardaki en iyi golcüsü. Umarım takımda kalır ve en iyi bildiği işi yapmaya devam eder." sözlerini sarf etti.

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