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Spor

Jürgen Klopp'tan Jude Bellingham açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, Jude Bellingham transferi için açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2022 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Jürgen Klopp'tan Jude Bellingham açıklaması
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, transfer için konuştu.

Alman teknik adam, Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham için gelen soru karşısında, "Bellingham'ın Ocak ayında transfer edilip edilmeyeceğini soracağınız yanlış kişiyim." diye karşılık verdi.

Klopp, ara transfer döneminde takviye konusunda ise, "Bakıyoruz ve bir şey olursa göreceğiz. Futbol tarafından ise her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 110 milyon olarak gösterilen Bellingham'ın adı Liverpool dışında, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi takımlarla anılıyor.

19 yaşındaki futbolcunun kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

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