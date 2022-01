Jürgen Klopp'tan koronavirüs açıklaması: Neredeyse her gün yeni bir vakamız çıkıyor

31 Aralık 2021 Cuma 19:59 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 19:59

İngiltere'de son dönemde hızla artan Kovid-19 vakaları Premier Lig'i durdurma noktasına getirirken, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Alman teknik adam, "Takımda enfekte olan 3 isim var var. Ayrıca, personel arasında da birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.

"CHELSEA MAÇI ERTELENECEK Mİ, BİLMİYORUZ"

2 Ocak'ta oynayacakları Chelsea karşılaşmasında ertelenme durumunu değerlendiren Klopp, "Henüz bu konuda bir şey bilmiyoruz. 15-20 oyuncumuz enfekte oldu belki ama gerçek anlamda bir salgın hiç yaşamadık. Her gün yeni vakalar çıkıyor, şu an bu durum çok daha fazla. Futbolcular burada değiller ve beklemek zorundayız. Şu an için ertelemeye gerek yok ancak sonraki saatlerde neler olacağını göreceğiz." dedi.

"TESTLER PİYANGO GİBİ"

Kovid-19 testlerini piyangoya benzeten deneyimli teknik direktör, "Duruyoruz ve sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Neredeyse her gün yeni bir vakamız çıkıyor ve biz beklemek zorundayız." şeklinde konuştu.

Klopp, takımdaki pozitif futbolcuların isimlerini açıklamazken, İngiliz medyasında yer alan haberde, Alisson Becker ve Roberto Firmino'nun perşembe günü yapılan antrenmanda yer almadıkları belirtildi. Öte yandan çıkan haberde 3. isim için bir ifade yer almadı.