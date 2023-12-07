Jurgen Klopp'tan muhabire sert tepki!

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Çarşamba günü Sheffield United'ı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamaları esnasında muhabir, bir sonraki maçı öğle saatlerinde oynayacakları yönünde şaka yaptı. Bu şaka üzerine çılgına dönen Jürgen Klopp, çok sert bir tepki gösterdi.

Alman menajer, Cumartesi günü öğle saatlerinde maça çıkmalarından hiç hoşnut olmadığını daha önce belirtmişti. Bu konuda kendisine şaka yapılınca ise, "Bu konuyla ilgili şaka yapmak gerçekten çok cesurca. Şimdi eve dönüyoruz ve tam olarak saat kaçta varacağız bilmiyorum. Belki bu gece 1-2 gibi varmış oluruz ve sonra tekrardan maç yapacağız. İki antrenman için vaktimiz var. Dinlenmek ve sonra yeniden başlamak güzeldir. Senin bunu anladığının ve futbolun içinde çalıştığının farkındayım, o halde neden tekrar kendimi açıklayayım? Eğer yine de bu konu hakkında şaka yaparsan sen bir cahilsin" dedi.