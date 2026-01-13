İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1668
  • EURO
    50,2896
  • ALTIN
    6393.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jürgen Klopp'tan Real Madrid iddialarına cevap
Spor

Jürgen Klopp'tan Real Madrid iddialarına cevap

Eski Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Xabi Alonso'nun ayrılığının ardından Real Madrid ile adının anılmasına, kendisine ulaşanlar olduğunu ancak Madrid'den resmi bir teklif gelmediğini söyledi.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 18:24 - Güncelleme:
Jürgen Klopp'tan Real Madrid iddialarına cevap
ABONE OL

Liverpool'un eski teknik direktörü Jurgen Klopp, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından Real Madrid'in teknik direktörlüğüne gelme konusunda açıklama yaptı.

Jurgen Klopp, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından bu görevle ilgili olarak kendisine ulaşıldığını doğruladıktan sonra, Real Madrid'in teknik direktörü olmakla ilgilenmediğini ima etti. Ancak bu teklif doğrudan La Liga devinden gelmedi.

Klopp, kariyeri boyunca uzun süredir Real Madrid'in teknik direktörlüğü ile anılıyordu, ancak 2024 yazında Liverpool'dan ayrıldıktan sonra şu anda teknik direktörlüğe dönmek istemediğini defalarca vurguladı.

"TELEFONUM ÇALDI"

Alonso'nun Bernabeu'dan ayrılmasının ardından, ServusTV On'da konuk olan Klopp'a, telefonunun çoktan çalmaya başladığı soruldu.

"Aslında çaldı ama Real Madrid'den değil." diyerek cevap veren Klopp "Ama evet, bu konuda benimle doğrudan iletişime geçmesi gerektiğini düşünen birkaç kişi vardı. Öncelikle, bence bu, şu anda orada bir şeylerin yolunda gitmediğinin bir başka işareti. Son iki yıldır Leverkusen'de ne kadar olağanüstü bir teknik direktör yeteneği olduğunu gösteren Xabi Alonso ve bence onun yaşında ve yaptığı işlerin sayısına bakıldığında bunu söyleyebiliriz, sadece altı ay sonra Madrid'den ayrılmak zorunda kalması, birkaç şeyi gösteriyor." dedi.

"REAL MADRID'DE BEKLENTİLER BÜYÜK"

Alman teknik adam, "Bir yandan, günümüzde artık zamanın kalmadığını gösteriyor. Öte yandan, Real Madrid'deki beklentiler açıkça çok büyük. Barcelona'ya karşı kupa finalini kaybettikten sonra, o anın heyecanı içinde böyle bir karar vermek çok şey ifade ediyor. Sanırım bir süredir bu konuda söylentiler duyuyorduk." ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ KİŞİ BANA MESAJ ATTI, EMOJİYLE CEVAP VERDİM"

Klopp, "Bunun benimle hiçbir ilgisi yok ve benim için de hiçbir şey tetiklemedi, ki bu muhtemelen bir sonraki soru olacaktı. Şaşırdım, bu doğru, gerçekten şaşırdım. Sonra birkaç kişi bana mesaj attı ve ben de çeşitli emojilerle cevap verdim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.