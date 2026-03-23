24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  • Jürgen Klopp'tan Real Madrid iddialarına net cevap
Jürgen Klopp'tan Real Madrid iddialarına net cevap

Jürgen Klopp, Real Madrid'den teklif aldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tecrübeli teknik adam, kendisiyle ya da menajeriyle hiçbir temas kurulmadığını söyledi.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 23:19
Jürgen Klopp, Real Madrid teknik direktörlüğü teklifi geldiğine dair sorulara cevap verdi.

Liverpool'dan ayrıldığından beri herhangi bir takımın teknik direktörlüğünü yapmayan Klopp'un adı Xabi Alanso'nun ayrılığı sonrası sık sık Real Madrid ile anıldı.

Real Madrid'den teklif aldığına dair çıkan haberleri yalanlayan tecrübeli teknik direktör, "Çıkan haberlerin hepsi tamamen saçmalık. Beni bir kez bile aramadılar, tek bir kez bile. Menajerimi de öyle. Tercihen aynı anda Atletico Madrid'in de başına geçerim. Üzgünüm Madrid, önce aramanız gerekecek." ifadelerini kullandı.

