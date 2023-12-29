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Spor

Jürgen Klopp'tan Salah sözleri!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Afrika Kupası'na katılacak olan Muhammed Salah ile ilgili açıklama yaptı.

29 Aralık 2023 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Jürgen Klopp'tan Salah sözleri!
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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'na katılacak Muhammed Salah ile ilgili konuştu.

Klopp, "Bir golcüyü kaybetmek yaygın bir durum. Hem Sadio Mane hem de Salah ayrıldığında durum daha da kötüydü ama bir şekilde idare ettik. Genellikle en az biri turnuvanın ilerleyen aşamalarına kadar kalırdı, bu da durumu daha da kötü yapardı. Bu yüzden bununla başak çıkmak zorundayız. Salah'ın Afrika Kupası'na katılacağını biliyorduk, bu her zaman açıktı. Bunu da atlayacağız" dedi.

Klopp, Salah'ın yanı sıra Wataru Endo'nun da Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'na katılacağını söyledi.

İki futbolcunun, Liverpool'un 1 Ocak'ta oynanacak Newcastle United maçında yer alması ve daha sonra turnuvaları için takımdan ayrılması bekleniyor.

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