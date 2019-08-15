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Juventus, Merih Demiral için 40 milyon Euro istiyor

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, bu yaz kadroya kattıkları Merih Demiral için birçok teklif aldıklarını ancak milli oyuncumuzu takımda tuttuklarını söyledi.

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"EN ÇOK TEKLİF ALDIĞIMIZ OYUNCU O"

de Ligt ve Merih Demiral gibi iki önemli stoperi transfer ettiklerini kaydedek yönetici, "Dünyanın en iyi 10 takımının tümünden teklif alan de Ligt'i kadromuza kattık. Bize uzun yıllar boyunca hizmet edecek. Merih Demiral'ı kadromuza katmayı ve takımımızda tutmayı başardık. Onun için çok fazla teklif aldık, takımımızdaki en çok teklif aldığımız oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.

"MILAN VE MANU İSTEDİ"

Milan ve MANU'nun Merih'i istediğini kaydeden Paratici, "Merih'e Milan'dan teklif vardı, aynı zamanda Manchester United da istedi. Biz onu 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettik ve ilk olarak 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettik." dedi.

Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral, yaz transfer döneminin başında 18 milyon euro bedelle Sassuolo'dan Juventus'a transfer olmuştu.

(Sporx)

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