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Juventud Başkanı, Zeballos için G.Saray'dan teklif aldıklarını açıkladı

Uruguay takımlarından Juventud'un başkanı Yamandu Costa, Galatasaray için sürpriz bir açıklamada bulundu.

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Galatasaray scout ekibinin son gözdesi 22 yaşındaki Uruguaylı forvet Joaquin Zeballos oldu. Uruguay Ligi ekiplerinden Juventud'un başkanı Yamandu Costa, Zeballos için açıklamada bulunurken Galatasaray'dan teklif aldıklarını belirtti.
 
''ANLAŞIRSAK TRANSFER SONUÇLANIR''
 
Yamandu Costa, ''Futbolcularımızla birçok takım ilgileniyor. Mesela daha bugün Joaquin Zeballos için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro teklif aldık. Türk ekibiyle anlaşırsak transfer sonuçlanabilir.'' sözlerini kullandı.
 
''YENİ LUIS SUAREZ''
 
Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken Zeballos, oyun yapısı ve bitiriciliği ile ülkesi Uruguay'da 'Yeni Suarez' olarak adlandırılıyor. 1.77 boyundaki forvet, geçtiğimiz sezon iki maçta hat-trick yaparak geleceğin yıldız adaylarından birisi olacağının mesajlarını vermitşi.
 
Juventud forması giyen 22 yaşındaki forvet, Uruguay Ligi'nde 14 maça çıkarken 11 gol atarak dikkat çekmişti.  (Sporx)

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