İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2024 Pazar / 3 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2452
  • EURO
    37,6376
  • ALTIN
    2921.55
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Juventus 88. dakikada yıkıldı

Serie A'nın 7. haftasında sahasında Cagliari'yi konuk eden Juventus, rakibinin 88. dakika golü bulması sonrası 2 puanı sahada bıraktı ve 1 puan ile yetindi.

6 Ekim 2024 Pazar 16:32 - Güncelleme:
Juventus 88. dakikada yıkıldı
ABONE OL

Juventus, İtalya Serie A'nın 7. haftasında Cagliari'yi ağırladı. Allianz Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmadan iki takımın golü de penaltılardan geldi. Juventus 15. dakikada Dusan Vlahovic ile 1-0 öne geçerken, Cagliari bu gole 88. dakikada Razvan Marin ile yanıt verdi.

İTALYA LİGİ HABERLERİ

Ev sahibi takımda Portekizli kanat hücumcusu Francisco Conceiçao 89. dakika kırmızı kart gördü.

KENAN YILDIZ 77. DAKİKADA GİRDİ

Maça yedek başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 77. dakikada Samuel Mbangula'nın yerine oyuna girdi.

Juventus, Serie A'daki 7. maçında 4. beraberliğini alırken puanını 13'e çıkardı ve 3. sırada yer aldı. 6 puanlı Cagliari ise 15. basamakta bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.