Juventus 88. dakikada yıkıldı

Juventus, İtalya Serie A'nın 7. haftasında Cagliari'yi ağırladı. Allianz Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmadan iki takımın golü de penaltılardan geldi. Juventus 15. dakikada Dusan Vlahovic ile 1-0 öne geçerken, Cagliari bu gole 88. dakikada Razvan Marin ile yanıt verdi.

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Ev sahibi takımda Portekizli kanat hücumcusu Francisco Conceiçao 89. dakika kırmızı kart gördü.

KENAN YILDIZ 77. DAKİKADA GİRDİ

Maça yedek başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 77. dakikada Samuel Mbangula'nın yerine oyuna girdi.

Juventus, Serie A'daki 7. maçında 4. beraberliğini alırken puanını 13'e çıkardı ve 3. sırada yer aldı. 6 puanlı Cagliari ise 15. basamakta bulunuyor.