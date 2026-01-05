Juventus, Alexander Sörloth'un peşinde

Atletico Madrid forması giyen Norveçli santrfor Alexander Sörloth'un adı, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu kez Juventus, Sörloth için devreye girdi. Siyah-beyazlıların, Dusan Vlahovic'in yaşadığı sakatlık nedeniyle hücum hattına takviye arayışına başladığı belirtildi.

Haberde, Juventus'un transfer için farklı bir formül üzerinde durduğu ve Jonathan David ile Alexander Sörloth arasında bir takas seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı. Jonathan David'in ise Atletico Madrid forması giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Norveçli santrfor, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarad 23 maçta 6 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.