İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0525
  • EURO
    50,3684
  • ALTIN
    6128.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus, Alexander Sörloth'un peşinde
Spor

Juventus, Alexander Sörloth'un peşinde

İtalyan devi Juventus, Dusan Vlahovic'in yaşadığı sakatlığın ardından Alexander Sörloth'u gündemine aldı.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Juventus, Alexander Sörloth'un peşinde
ABONE OL

Atletico Madrid forması giyen Norveçli santrfor Alexander Sörloth'un adı, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu kez Juventus, Sörloth için devreye girdi. Siyah-beyazlıların, Dusan Vlahovic'in yaşadığı sakatlık nedeniyle hücum hattına takviye arayışına başladığı belirtildi.

Haberde, Juventus'un transfer için farklı bir formül üzerinde durduğu ve Jonathan David ile Alexander Sörloth arasında bir takas seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı. Jonathan David'in ise Atletico Madrid forması giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Norveçli santrfor, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarad 23 maçta 6 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.