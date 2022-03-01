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Spor

Juventus, Alvaro Morata için kararını verdi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un golcü oyuncu Alvaro Morata'yı takımda tutmak ve Atletico Madrid'den bonservisini almak istediği iddia edildi.

1 Mart 2022 Salı 19:03 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 19:03
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Juventus, Alvaro Morata'nın bonservisini satın almak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibinin, Atletico Madrid'den kiralanan İspanyol futbolcunun kalıcı transferi için hamle yapacağı belirtildi.

İtalyan medyasının haberinde, Juventus'un 35 milyon euro'ya Morata'nın bonservisini alma hakkı olduğu ancak bu rakamı düşürmek istediği de vurgulandı.

LİGDE 5 GOLÜ VAR

Bu sezon Serie A'da 26 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri sarstı.

BARCELONA İSTEMİŞTİ

Alvaro Morata'yı ara transfer döneminde Barcelona kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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