İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3199
  • EURO
    51,5482
  • ALTIN
    6302.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Juventus, Andrea Cambiaso için kapıyı yüksekten açtı

spot Barcelona, Juventus forması giyen Andrea Cambiaso'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan ekibi ise başarılı futbolcu için 50 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 21:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Barcelona, kadrosuna iki bekte de forma giyebilen bir takviye yapmak istiyor.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Barcelona, Juventus forması giyen Andrea Cambiaso ile ilgileniyor. Katalan ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

Juventus ise teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti geldikten sonra takımın önemli isimlerinden biri olan İtalyan futbolcudan en az 50 milyon euro bonservis bekliyor. Juventus, Cambiaso için 50 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Juventus'ta bu sezon 39 maçta süre bulan Andrea Cambiaso, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.