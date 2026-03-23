Juventus, Andrea Cambiaso için kapıyı yüksekten açtı

Barcelona, kadrosuna iki bekte de forma giyebilen bir takviye yapmak istiyor.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Barcelona, Juventus forması giyen Andrea Cambiaso ile ilgileniyor. Katalan ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

Juventus ise teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti geldikten sonra takımın önemli isimlerinden biri olan İtalyan futbolcudan en az 50 milyon euro bonservis bekliyor. Juventus, Cambiaso için 50 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Juventus'ta bu sezon 39 maçta süre bulan Andrea Cambiaso, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun, Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.