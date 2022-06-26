Juventus, Paris Saint-Germain'den ayrılan Angel Di Maria transferini sonlandırmaya çok yakın.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, Angel Di Maria ile anlaşmaya vardı. Kulüp ile futbolcunun son detaylar üzerinde görüşmeleri sürdürdüğü belirtilirken Di Maria'nın yakın zaman içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek için Torino'ya gitmesi bekleniyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI



Angel Di Maria'nın 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Arjantin'e dönebilmek için 1+1 yıllık bir sözleşme istediği belirtilirken, yıllık ise 7 milyon Euro alacağı iddia edildi.

BARCELONA DA DEVREDEYDİ



Juventus'un haricinde futbolcu için Barcelona'nın da ilgisi bulunuyordu. Arjantinli futbolcunun, kararını verebilmek için zamana ihtiyacı vardı ve bu sebeple süreci bir süre uzattı.

Kariyerinde daha önce İspanya'da Real Madrid forması da giyen 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, 2015 yılından bu yana PSG'de forma giyiyordu. Geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan Di Maria, 5 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.