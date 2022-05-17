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Spor

Juventus, Angel Di Maria'yı istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un sezon sonu Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Angel Di Maria için devreye girdiği iddia edildi.

17 Mayıs 2022 Salı 19:03 - Güncelleme:
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Paris Saint-Germain, 2015 yılında 63 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Angel Di Maria ile yola devam etmeyecek.

GOAL'ün haberine göre, Paris temsilcisi bu yaz sözleşmesi sona erecek Angel Di Maria ile yeni bir kontrat imzalamayı düşünmüyor.

Haberde, İtalyan devi Juventus'un bu yaz serbest konuma düşecek 34 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği yazıldı.

Juventus'un Arjantili yıldız ile 2022-23 sezonunu kapsayacak şekilde 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Angel Di Maria, PSG formasıyla yedi sezon mücadele ederken 294 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 91 gol ve 106 asist yapma başarısı gösterdi.

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