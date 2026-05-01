Spor

Juventus, Angelo Stiller'i istiyor

İtalya Serie A devlerinden Juventus'un Suttgart'ta forma giyen 23 yaşındaki Angelo Stiller'i listesine eklediği ileri sürüldü.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 17:26
Juventus, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmek istiyor.

JUVENTUS'UN LİSTESİNDE

Sky'da yer alan habere göre, İtalyan ekibinin listesinde Stuttgart forması giyen Angelo Stiller de yer alıyor.

25 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den de ilgi olduğu belirtildi.

40 MİLYON EURO

Alman orta saha oyuncusunun kulübü Stuttgart ile sözleşmesinde 40 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Stiller'in geleceğinde Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamayacağı da belirleyici olacak.

SEZON PERFORMANSI

Stuttgart forması altında bu sezon 48 maçta süre bulan Angelo Stiller, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
