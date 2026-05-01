Juventus, Angelo Stiller'i istiyor

Juventus, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştirmek istiyor.

JUVENTUS'UN LİSTESİNDE

Sky'da yer alan habere göre, İtalyan ekibinin listesinde Stuttgart forması giyen Angelo Stiller de yer alıyor.

25 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den de ilgi olduğu belirtildi.

40 MİLYON EURO

Alman orta saha oyuncusunun kulübü Stuttgart ile sözleşmesinde 40 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Stiller'in geleceğinde Stuttgart'ın Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamayacağı da belirleyici olacak.

SEZON PERFORMANSI

Stuttgart forması altında bu sezon 48 maçta süre bulan Angelo Stiller, 2 gol attı ve 10 asist yaptı.