Juventus, Arsenal'in genç stoperine talip oldu

Geçtiğimiz sezon Serie A'da istediği gibi bir sezon geçirmeyen ve Massimiliano Allegri ile yollarını ayırıp Thiago Motta'yı takımın başına geçiren Juventus transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF BELİRLENDİ

Mirror'da yer alan habere göre Juventus, Arsenal forması giyen Jakub Kiwior için harekete geçti.

Haberin detaylarında Thiago Motta'nın, 24 yaşındaki Polonyalı stoperi çok beğendiği ve takımda görmek istediği söylendi.

Juventus'un bu transfer için yaklaşık 15 milyon euro civarından bir bonservis ödemesi beklendiği de iddia edildi.

30 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 30 resmi maça çıkan Jakub Kiwior bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.