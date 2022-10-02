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Spor

Juventus, Bologna'yı farklı yendi

Juventus, İtalya Serie A'nın 8. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bologna'yı 3-0 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyet aldı ve puanını 13'e çıkardı.

2 Ekim 2022 Pazar 23:42 - Güncelleme:
Juventus, Bologna'yı farklı yendi
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Serie A 8. hafta maçında Juventus, sahasında Bologna ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Juventus 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Filip Kostic, 59. dakikada Dusan Vlahovic ve 62. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.

Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Juve, ligde 4 maç sonra galibiyet aldı. Bologna ise üst üste ikinci maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 13'e çıkardı. Bologna ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Milan deplasmanına gidecek. Bologna ise Sampdoria'yı konuk edecek.

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