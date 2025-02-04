Kenan Yıldız'ı hiçbir zaman satış listesine koymayan Juventus, milli futbolcuya talip olan kulüpler için bir rakam belirledi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi.

Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

19 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta Juventus formasını giydi. Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.