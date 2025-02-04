İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9605
  • EURO
    37,2233
  • ALTIN
    3256.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus bonservisini belirledi! Kenan Yıldız için rekor bedel
Spor

Juventus bonservisini belirledi! Kenan Yıldız için rekor bedel

İtalyan devi Juventus adı sık sık transfer dedikoduları ile anılan milli futbolcu Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi. İtalyan ekibi Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirledi. Genç futbolcu, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak. İşte detaylar...

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 13:10 - Güncelleme:
Juventus bonservisini belirledi! Kenan Yıldız için rekor bedel
ABONE OL

Kenan Yıldız'ı hiçbir zaman satış listesine koymayan Juventus, milli futbolcuya talip olan kulüpler için bir rakam belirledi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus gelecek sezon kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Ancak kulübün mevcut ödemelerini yapmak ve transfere bütçe ayırmak için paraya ihtiyaç olacak. Bu durum da Kenan Yıldız'ın satışının önünü açabilir.

Haberde Juventus'un Kenan Yıldız için 100 milyon euro bonservis belirlediği ifade edildi.

Kenan Yıldız, 100 milyon euroya transfer olması durumunda bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

19 yaşındaki futbolcu bu sezon 33 maçta Juventus formasını giydi. Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.