İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Juventus deplasmanda 2 puan bıraktı

Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona sahasında Juventus'u ağırladı. Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maç 1-1 bitti.

HABER MERKEZİ21 Eylül 2025 Pazar 00:55 - Güncelleme:
Juventus deplasmanda 2 puan bıraktı
ABONE OL

Serie A'nın 4. haftasında Hellas Verona sahasında Juventus'u ağırladı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maç 1-1 bitti.

Konuk ekip 19. dakikada Francisco Conceiçao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Hellas Verona 44. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Takımlar devreye berabere girdi.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar 1'er puanla sahada ayrıldı.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.

Hellas Verona'da Galatasaray'dan kiralık olarak gelen Victor Nelsson maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen Al Musrati yedek kulübesinde forma şansı bekledi ancak bulamadı.

Bu sonuçla beraber Hellas Verona maç fazlasıyla 3 puanla 15. sırada yer alırken, Juventus ise maç fazlasıyla

Ligin sonraki haftasında Hellas Verona, deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Juventus ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.