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Spor

Juventus deplasmanda puanları paylaştı!

Juventus, İtalya Serie A'nın 16. haftasında Genoa'ya konuk oldu. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı.

16 Aralık 2023 Cumartesi 00:46 - Güncelleme:
Juventus deplasmanda puanları paylaştı!
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İtalya Serie A 16. hafta karşılaşmasında Juventus deplasmanda konuk olduğu Genoa ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus'un golünü 28. dakikada Federico Chiesa, Genoa'nın golünü ise 48. dakikada Albert Gudmundsson kaydetti.

Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya giden Berkan Kutlu süre almazken, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus bu beraberlikle puanını 37'ye yükseltirken, Genoa'da 16 puana çıktı.

Juventus bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Frosinone'ye konuk olurken, Genoa'da deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.

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