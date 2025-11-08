İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Juventus derbide Torino ile yenişemedi

Juventus, Serie A'nın 11. haftasında konuk ettiği Torino ile golsüz berabere kaldı. Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız 84 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi8 Kasım 2025 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
Juventus derbide Torino ile yenişemedi
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus ile Torino karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Maç boyunca daha üstün taraf olan, yüzde 70'in üzerinde topla oynama ve 21 şut atan Juventus, bir türlü Torino savunmasını aşamadı.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 84. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

Ligdeki iki galibiyetlik serisi biten Juventus, puanını 19 yaptı. Son 3 maçı berabere biten Torino ise puanını 14'e çıkardı.

Juventus, milli aradan sonra Fiorentina deplasmanına gidecek. Torino ise sahasında Como'yu ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.