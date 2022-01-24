Juventus Dusan Vlahovic'i istiyor! Tam 70 milyon euro

24 Ocak 2022 Pazartesi 19:49 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 19:49

Transfer döneminde golcü arayan İtalya Serie A ekiplerinden Juventus kolları sıvadı. Kötü gidişatı durdurmak ve yeniden ligde iddialı bir duruma gelmek isteyen İtalya kulübü Fiorentina forması giyen Sırp forvet Dusan Vlahovic'e talip oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 21 yaşındaki İtalyan futbolcu ile 7 milyon Euro karşılığında anlaşan Juventus, Fiorantina ile bonservis pazarlığına girişti. Mor Menekşeler'in bu transferde istediği rakam ise 70 milyon Euro.

Kıran kırana pazarlıkların ardından iki kulübün ortak noktada buluşması ve transferin nihai sonuca erdirilmesi bekleniyor.

Dusan Vlahovic bu sezon takımıyla 24 maçta 20 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sırbistan milli takım formasını da giyen genç golcü, 14 kez miili arenada boy gösterip 7 gole katkıda bulundu.