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Spor

Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor

Juventus Spor Direktörü Fabio Paratici, Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 10:48
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Yaklaşık 1.5 aydır koronavirüs tedavisi gören Dybala’ya sevindirici haber kulübü Juventus’tan geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport’a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi. Paratici, "Paulo Dybala’nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus’un bir parçası olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 maçta 13 gol, 12 asist ile takımına sağlayan başarılı futbolcuyla Manchester United ve Tottenham’ın da ilgilendiği konuşuluyor.

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