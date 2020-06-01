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Spor

Juventus, Eren Dinkçi'nin peşinde

Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Werder Bremen formasıyla bu sezon 20 maçta 22 gol atan Eren Dinkçi'yi transfer etmek istiyor.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:02
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Werder Bremen’in U-19 takımında forma giyen Eren Dinkçi için Juventus ve İnter devreye girdi. Ayrıca genç futbolcuya Almanya Milli Takımı’nı seçmesi için de teklif yapıldı.

Bu sezon Werder Bremen formasıyla 20 maça çıkan 22 gol atan ve 12 de asisti bulunan genç oyuncuyu İtalyan kulüpleri izliyor. Hücum bölgesinde hem kenarlarda, hem de ileri uçta forma giyen ve gol yollarındaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Dinkçi’yi Juventus kadrosuna katmak istiyor. Almanya’dan Stuttgart, Hollanda’dan ise Feyenoord genç oyuncunun diğer talipleri.

ALMANYA’DAN TEKLİF ALDI

18 yaşındaki futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı’nın teknik direktörü Manuel Baum’un çok istekli olduğu ve genç futbolcunun Almanya’da forma giymesi için sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi.

68 yaşındaki adam kalp, şeker ve tansiyon hastalıklarına rağmen Kovid-19'u atlatmayı başardı

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