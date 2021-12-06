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Spor

Juventus, evinde 2 golle kazandı

Juventus, İtalya Serie A'nın 16. hafta karşılaşmasında evinde Genoa'yı 2-0 mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 00:50
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 16. haftasında Juventus, Genoa'yı 2-0 yendi.

Ligde üst sıralara yaklaşma hedefindeki Juventus, Allianz Stadı'nda küme düşme hattındaki Genoa'yı konuk etti.

Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Kolombiyalı Juan Cuadrado ve 82. dakikada Arjantinli Paulo Dybala attı.

Genoa'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Juventus, bu galibiyetle puanını 27'ye çıkarttı ve puan tablosunda 5. sıraya yükseldi. Juventus ile lider Milan arasında 11 puan fark bulunuyor.

Haftayı puansız kapatan Genoa ise bu sezon 8. yenilgisini aldı ve 10 puanla 18. sırada kaldı.

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