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Spor

Juventus evinde 2 puan bıraktı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Venezia ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

15 Aralık 2024 Pazar 01:35 - Güncelleme:
Juventus evinde 2 puan bıraktı
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İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Venezia ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

Juventus, 19. dakikada Federico Gatti ile öne geçti. Venezia, bu gole 61. dakikada Mikael Egill Ellertson ile cevap verdi. Konuk ekip Venezia, 83. dakikada Jay Idzes ile 2-1 öne geçti. Juventus, 90+6'da Dusan Vlahovic'in penaltı golüyle 2-2'yi buldu ve maç bu skorla tamamlandı.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 86 dakika sahada kaldı. Milli futbolcunun 49. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama nedeniyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Juventus 28, Venezia 10 puana yükseldi.

Juventus, ligin bir sonraki haftasında Monza deplasmanına gidecek. Venezia, sahasında Cagliari'yi konuk edecek.

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