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Spor

Juventus, evinde Atalanta'ya takıldı

Juventus, Serie A'nın 26. haftasında konuk ettiği Atalanta ile 2-2 berabere kaldı. Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız 88. dakikada oyuna dahil oldu.

10 Mart 2024 Pazar 21:57 - Güncelleme:
Juventus, evinde Atalanta'ya takıldı
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Serie A 26. hafta karşılaşmasında Juventus konuk ettiği Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.

Juventus'un gollerini 66. dakikada Andrea Cambiaso ve 70. dakikada Arkadiusz Milik, Atalanta'nın gollerini 35 ve 75. dakikalarda Teun Koopmeiners kaydetti.

Juventus'ta Kenan yıldız karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus bu beraberlikle 58 puana çıkarken, Atalanta da puanını 47'ye yükseltti.

Juventus bir sonraki karşılaşmasında Genoa'yı konuk ederken, Atalanta da evinde Fiorentina'yı konuk edecek.

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