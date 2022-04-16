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Spor

Juventus evinde Bologna engelini aşamadı

Juventus, İtalya Serie A'nın 33. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bologna ile 1-1 berabere kalarak puanını 63'e yükseltti.

16 Nisan 2022 Cumartesi 21:43 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 21:43
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Serie A 33. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Bologna ile karşılaştı.

Allianz Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk ekibe puanı getiren golü 52. dakikada Arnautovic kaydederken, Ev sahibi ekibe son dakikada puanı 90+5. dakikada Dusan Vlahovic getirdi.

Bologna'da 84. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel ve Soumaoro kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Juventus puanını 63 yaptı. Bologna ise puanını 38'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Sassuolo deplasmanına gidecek. Bologna ise Udinese'yi konuk edecek.

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