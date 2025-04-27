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Spor

Juventus evinde hata yapmadı

Juventus, Serie A'nın 34. haftasında konuk ettiği Monza'yı 2-0 mağlup etti. Torino ekibinde milli futbolcu Kenan Yıldız 45+3'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 21:03 - Güncelleme:
Juventus evinde hata yapmadı
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İtalya Serie A'nın 34. haftasında Juventus ile Monza karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus, Monza'yı 2-0 mağlup etti. Juventus'un gollerini 11. dakikada Nicolas Gonzalez ve 33. dakikada Randal Kolo Muani kaydetti.

Juventus formasıyla maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, Monza futbolcusu Alessandro Bianco'ya yaptığı sert hareket nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde çıktığı son 5 maçta 3. galibiyetini alırken, Monza ise ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı.

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