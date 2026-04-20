Juventus evinde kazandı: Bologna'yı 2 golle geçti

Juventus, sahasında Bologna'yı 2-0 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 63'e yükselten Torino ekibi, Şampiyonlar Ligi yarışındaki iddiasını sürdürdü.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 00:05
İtalya Serie 33. hafta maçında Juventus, sahasında Bologna'yı konuk etti. Juventus, Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Jonathan David, ve 57. dakikada Khephren Thuram attı.

Ev sahibi ekip Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus, bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve yenilmezlik serisini yedi maça çıkardı. Bologna, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligde 63 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Bologna, 48 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Juventus, Milan deplasmanına gidecek. Bologna, sahasında Roma'yı konuk edecek.

