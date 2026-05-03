Spor

Juventus evinde takıldı! Verona'dan sürpriz puan

Juventus, sahasında Hellas Verona karşısında geriye düşmesine rağmen Vlahovic'in golüyle 1 puanı kurtardı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 21:00
İtalya Serie A 35. hafta maçında Juventus, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Hellas Verona, karşılaşmanın 34. dakikasında Kieran Bowie ile 1-0 öne geçti ve Juventus deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Juventus, 62. dakikada Dusan Vlahovic'in serbest vuruş golüyle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Juventus, puanını 65 yaptı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Hellas Verona ise 20 puana çıktı.

Ligin gelecek haftasında Juventus, Lecce deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Como'yu ağırlayacak.

