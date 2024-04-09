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Spor

Juventus, Felipe Anderson'u bitiriyor

Bu sezon şampiyonluğu Inter'e kaptıran Juventus, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Torino ekibi, son olarak Lazio'da forma giyen Felipe Anderson'u gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, bu transferde mutlu sona çok yaklaştı.

9 Nisan 2024 Salı 18:16 - Güncelleme:
Juventus, Felipe Anderson'u bitiriyor
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Serie A'da şampiyonluk yarışından erken kopan ve gelecek sezon bunu yaşamamak isteyen Juventus transfer çalışmalarını hızlandırdı.

BREZİLYALI YILDIZ GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, Lazio forması giyen Felipe Anderson'u kadrosuna katmak üzere.

Haberin detaylarında Juventus, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusuyla anlaştı ve yakında açıklaması beklendiği söylenildi.

43 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lazio formasıyla 43 resmi maça çıkan Felipe Anderson bu karşılaşmalarda 3 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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