İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2023 Cuma / 25 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0196
  • EURO
    20,1929
  • ALTIN
    1173.44
  • BIST100
    5229.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus, Freiburg'u geçerek çeyrek final biletini aldı
Spor

Juventus, Freiburg'u geçerek çeyrek final biletini aldı

Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Freiburg'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

16 Mart 2023 Perşembe 23:32 - Güncelleme:
Juventus, Freiburg'u geçerek çeyrek final biletini aldı
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus, Freiburg deplasmanına konuk oldu.

İtalyan temsilcisi 45. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic ve 90. dakikada Federico Chiesa'nın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Freiburg'ta Manuel Gulde, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da 1-0 kazanan Juventus, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Juventus'un çeyrek finaldeki rakibi 17 Mart Cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.