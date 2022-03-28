Juventus, Gabriel Jesus'u istiyor

Paulo Dybala'nın sözleşmesini yenilememeye karar veren Juventus, gözünü Gabriel Jesus'a dikti.

İtalya basınında yer alan habere göre; Manchester City'nin gelecek sezon için net bir santrafor arayışında olması 24 yaşındaki Gabriel Jesus'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Juventus menajeri Allegri'nin beğendiği oyuncular arasında yer alan Jesus'un yaşının genç oluşu ve oyun planına uygun oluşu transferi cazip hale getiriyor.

24 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon Manchester City ile çıktığı 29 resmi maçta 6 gol 9 asistlik katkı sağladı.