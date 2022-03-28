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Spor

Juventus, Gabriel Jesus'u istiyor

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Gabriel Jesus'u istediği iddia edildi.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 00:51
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Paulo Dybala'nın sözleşmesini yenilememeye karar veren Juventus, gözünü Gabriel Jesus'a dikti.

İtalya basınında yer alan habere göre; Manchester City'nin gelecek sezon için net bir santrafor arayışında olması 24 yaşındaki Gabriel Jesus'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Juventus menajeri Allegri'nin beğendiği oyuncular arasında yer alan Jesus'un yaşının genç oluşu ve oyun planına uygun oluşu transferi cazip hale getiriyor.

24 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon Manchester City ile çıktığı 29 resmi maçta 6 gol 9 asistlik katkı sağladı.

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