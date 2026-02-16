İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7147
  • EURO
    51,847
  • ALTIN
    7019.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı
Spor

Juventus, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Juventus, maç öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaparak sahayı ve stadyumu inceledi.

IHA16 Şubat 2026 Pazartesi 21:51 - Güncelleme:
Juventus, Galatasaray maçı öncesi RAMS Park'ta yürüyüş yaptı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yarın İstanbul'da karşılaşacak İtalyan temsilcisi Juventus, müsabaka öncesinde RAMS Park'ta yürüyüş yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus yarın saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, maç öncesinde RAMS Park'ta yürüyüş gerçekleştirdi. Futbolcular ve teknik ekip, burada sahanın zeminini kontrol ederken, stadyumu da inceledi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise yürüyüş sırasında basın mensuplarına el salladı.

İtalyan takımı daha sonra konaklayacağı otele geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.