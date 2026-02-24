İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8614
  • EURO
    51,751
  • ALTIN
    7288.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus-Galatasaray maçı öncesi Vincenzo Montella'dan dikkat çeken yorum! ''Victor Osimhen olmazsa...''
Spor

Juventus-Galatasaray maçı öncesi Vincenzo Montella'dan dikkat çeken yorum! ''Victor Osimhen olmazsa...''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella İtalyan basınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı maç hakkında konuşan deneyimli teknik adam 'Galatasaray Osimhen'i oynatamazsa, bu şüphesiz Juve için büyük bir avantaj olacaktır.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Şubat 2026 Salı 12:21 - Güncelleme:
Juventus-Galatasaray maçı öncesi Vincenzo Montella'dan dikkat çeken yorum! ''Victor Osimhen olmazsa...''
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın Juventus ile Torino'da oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi konuştu.

"BÖYLE BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUM"

Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle ilgili gelen "Böyle bir ilk maç bekliyor muydunuz?" sorusuna Montella, "Dürüst olmak gerekirse, böyle bir sonuç beklemiyordum, ama gerçek şu ki, maçları her zaman anlar belirliyor. Bir noktaya kadar maç çok dengeliydi. Ancak Galatasaray'ın gücü beni şaşırtmadı: Galatasaray, uluslararası bir zihniyete sahip olan büyük bir takım. Maç, Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle belirlendi; Galatasaray, sayı üstünlüğünü çok iyi değerlendirdi." cevabını verdi.

"BİRİ DİĞERİNDEN ÜSTÜN DEĞİL"

Juventus ve Galatasaray'ın birbirlerinden üstün olmadığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Birinin diğerinden üstün olduğunu söyleyemem. Türk takımları ilerlerse mutlu olurum, yüksek bir deneyim seviyesini pekiştirmemize çok yardımcı oluyorlar. Tabii, Kenan Yıldız olduğu için Juve'ye de farklı gözlerle bakıyorum." şeklinde konuştu.

"KENAN'IN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Son dönemde Juventus'ta eleştirilen isimlerin başında gelen Kenan Yıldız'ın desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Montella, "Çok fazla oynadığınızda, fiziksel ve zihinsel olarak bedelini ödersiniz, bu normal bir durumdur. Kenan Yıldız'ın ön tarafta daha fazla desteğe ihtiyacı var ama o çok yüksek seviyede bir oyuncu. Juve iyi çalışırsa, eminim ki daha da gelişebilir." dedi.

Sözlerine devam eden Vincenzo Montella, Spalletti çok kısa sürede Kenan'a büyük bir zihniyet kazandırdığını ekledi.

"BARIŞ MODERN BİR OYUNCU"

Özellikle Juventus maçında gösterdiği etkili performansla gündeme oturan Barış Alper Yılmaz için Montella şu şekilde konuştu:

"Barış fiziksel olarak etkileyici bir güce sahip, her pozisyonda oynayabilir. Forvet, bek, sağ kanat ve sol kanat olarak oynadı. Gerçekten modern bir oyuncu."

"CAGLIARI'DEN SEMİH VAR"

Montella, "Kısa vadede dikkat edilmesi gereken Türk yetenekler var mı?" sorusuna Semih Kılıçsoy'u örnek gösterdi. Tecrübeli taktisyen, "İtalya'da Cagliari'de Semih Kılıçsoy var ve şunu söyleyeyim, böyle oyuncuların sayısı giderek artacak. İşlerin daha da iyileşebileceğine inanıyorum. Türk futbolu çok hızlı büyüyor." ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN OYNAMAZSA JUVENTUS İÇİN AVANTAJ"

Vincenzo Montella, "Galatasaray'ın Osimhen'in fiziksel durumu ile ilgili hala küçük bir şüphesi var. Böyle bir oyuncu dengeleri ne kadar değiştirir?" sorunu da da şöyle yanıt verdi:

"O, Galatasaray için teknik bir liderden önce duygusal bir liderdir. Dengeleri çok değiştirir, takımın çehresini değiştiren bir oyuncudur. Galatasaray onu oynatamazsa, bu şüphesiz Juve için büyük bir avantaj olacaktır."

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.