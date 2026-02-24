A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın Juventus ile Torino'da oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi konuştu.

"BÖYLE BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUM"

Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetle ilgili gelen "Böyle bir ilk maç bekliyor muydunuz?" sorusuna Montella, "Dürüst olmak gerekirse, böyle bir sonuç beklemiyordum, ama gerçek şu ki, maçları her zaman anlar belirliyor. Bir noktaya kadar maç çok dengeliydi. Ancak Galatasaray'ın gücü beni şaşırtmadı: Galatasaray, uluslararası bir zihniyete sahip olan büyük bir takım. Maç, Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle belirlendi; Galatasaray, sayı üstünlüğünü çok iyi değerlendirdi." cevabını verdi.

"BİRİ DİĞERİNDEN ÜSTÜN DEĞİL"

Juventus ve Galatasaray'ın birbirlerinden üstün olmadığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Birinin diğerinden üstün olduğunu söyleyemem. Türk takımları ilerlerse mutlu olurum, yüksek bir deneyim seviyesini pekiştirmemize çok yardımcı oluyorlar. Tabii, Kenan Yıldız olduğu için Juve'ye de farklı gözlerle bakıyorum." şeklinde konuştu.

"KENAN'IN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Son dönemde Juventus'ta eleştirilen isimlerin başında gelen Kenan Yıldız'ın desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Montella, "Çok fazla oynadığınızda, fiziksel ve zihinsel olarak bedelini ödersiniz, bu normal bir durumdur. Kenan Yıldız'ın ön tarafta daha fazla desteğe ihtiyacı var ama o çok yüksek seviyede bir oyuncu. Juve iyi çalışırsa, eminim ki daha da gelişebilir." dedi.

Sözlerine devam eden Vincenzo Montella, Spalletti çok kısa sürede Kenan'a büyük bir zihniyet kazandırdığını ekledi.

"BARIŞ MODERN BİR OYUNCU"

Özellikle Juventus maçında gösterdiği etkili performansla gündeme oturan Barış Alper Yılmaz için Montella şu şekilde konuştu:

"Barış fiziksel olarak etkileyici bir güce sahip, her pozisyonda oynayabilir. Forvet, bek, sağ kanat ve sol kanat olarak oynadı. Gerçekten modern bir oyuncu."

"CAGLIARI'DEN SEMİH VAR"

Montella, "Kısa vadede dikkat edilmesi gereken Türk yetenekler var mı?" sorusuna Semih Kılıçsoy'u örnek gösterdi. Tecrübeli taktisyen, "İtalya'da Cagliari'de Semih Kılıçsoy var ve şunu söyleyeyim, böyle oyuncuların sayısı giderek artacak. İşlerin daha da iyileşebileceğine inanıyorum. Türk futbolu çok hızlı büyüyor." ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN OYNAMAZSA JUVENTUS İÇİN AVANTAJ"

Vincenzo Montella, "Galatasaray'ın Osimhen'in fiziksel durumu ile ilgili hala küçük bir şüphesi var. Böyle bir oyuncu dengeleri ne kadar değiştirir?" sorunu da da şöyle yanıt verdi:

"O, Galatasaray için teknik bir liderden önce duygusal bir liderdir. Dengeleri çok değiştirir, takımın çehresini değiştiren bir oyuncudur. Galatasaray onu oynatamazsa, bu şüphesiz Juve için büyük bir avantaj olacaktır."