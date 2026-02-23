Juventus-Galatasaray maçına Portekizli hakem

UEFA, Galatasaray'ın Juventus ile Torino'da çarşamba gecesi oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hakemini belirledi.
5-2'nin rövanşında 38 yaşındaki Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.
Mücadelede VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev alacak, asistan VAR hakemi ise Fransız Jerome Brissard olacak.
G.SARAY'IN AZ MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI
Bu sezon PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa finalini de yöneten Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildiği mücadeleyi de yönetmişti.
Maç 2-1 devam ederken Kaan Ayhan, çift sarı kart ile ihraç edilmişti.
Joao Pinheiro'nun yönettiği maçlarda Türk takımları:
13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray
07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe
31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor
04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko
25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana
30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19