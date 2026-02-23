İSTANBUL 10°C / 5°C
Spor

Juventus-Galatasaray maçına Portekizli hakem

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında deplasmanda oynayacağı Juventus mücadelesini Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 12:36 - Güncelleme:
Juventus-Galatasaray maçına Portekizli hakem
UEFA, Galatasaray'ın Juventus ile Torino'da çarşamba gecesi oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hakemini belirledi.

5-2'nin rövanşında 38 yaşındaki Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Mücadelede VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev alacak, asistan VAR hakemi ise Fransız Jerome Brissard olacak.

G.SARAY'IN AZ MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI

Bu sezon PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa finalini de yöneten Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildiği mücadeleyi de yönetmişti.

Maç 2-1 devam ederken Kaan Ayhan, çift sarı kart ile ihraç edilmişti.

Joao Pinheiro'nun yönettiği maçlarda Türk takımları:

13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray

07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe

31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev

27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor

04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko

25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana

30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19

