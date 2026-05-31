Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Juventus'un, Galatasaray'ın ilgi gösterdiği Fransız orta sahası Khephren Thuram için sarı-kırmızılılardan 40 milyon euro talep ettiğini öne sürdü.

Haberde, sarı-kırmızılıların orta saha transferindeki önemli hedeflerinden biri olan Thuram için yapacağı görüşmelerin kolay geçmesinin beklenmediği detayı da yer aldı.

Juventus, 25 yaşındaki orta sahayı 2024 yazında Nice'ten 20.6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Thuram bu sezon 45 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı.