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Spor

Juventus galibiyete stoperleriye ulaştı

İtalya Serie A karşılaşmasında Juventus sahasında Cagliari'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip olarak ayrıldı.

11 Kasım 2023 Cumartesi 22:30 - Güncelleme:
Juventus galibiyete stoperleriye ulaştı
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İtalya Serie A 12. hafta karşılaşmasında Juventus kendi evinde konuk ettiği Cagliari'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Bremer, 70. dakikada ise Daniele Rugani kaydetti. Cagliari'de Alberto Dossena'nın 75. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.

Juventus'ta, Milli oyuncumuz Kenan Yıldız karşılaşmada süre almadı.

Juventus bu galibiyetle beraber puanını 29'a yükseltirken, Cagliari ise 9 puanda kaldı.

Bu sonuçla Juventus, ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmış oldu.

Juventus bir sonraki karşılaşmasında Inter'i konuk ederken, Cagliari de sahasında Monza'yı konuk edecek.

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