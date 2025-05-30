Juventus, Gasperini için devreye girdi: Roma'ya sürpriz rakip

DAZN haberine göre Juventus, Gian Piero Gasperini'yi teknik direktörlük koltuğuna getirmek için resmi temaslara başladı. 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla Roma'nın da yakından ilgilendiği biliniyor.

Kaynaklar, Roma ile Gasperini arasında dün yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini ve başkent ekibinin bir adım önde olduğunu belirtiyor. Ancak aynı akşam Juventus'un da devreye girerek resmi teklifini sunduğu aktarıldı.

Juventus'un ilk tercihinin Antonio Conte olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Ancak Conte'nin Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile yaptığı görüşmenin ardından Güney ekibinde kalmaya karar vermesiyle, Torino devi rotasını Gasperini'ye çevirdi.