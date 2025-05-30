İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2025 Cuma / 3 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2443
  • EURO
    44,5462
  • ALTIN
    4156.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus, Gasperini için devreye girdi: Roma'ya sürpriz rakip
Spor

Juventus, Gasperini için devreye girdi: Roma'ya sürpriz rakip

Antonio Conte'nin Napoli'de kalmasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren Juventus, Atalanta'nın başarılı hocası Gian Piero Gasperini'yi gündemine aldı. Roma ile görüşen tecrübeli teknik adam için sürpriz bir yarış başladı.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 09:01 - Güncelleme:
Juventus, Gasperini için devreye girdi: Roma'ya sürpriz rakip
ABONE OL

DAZN haberine göre Juventus, Gian Piero Gasperini'yi teknik direktörlük koltuğuna getirmek için resmi temaslara başladı. 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla Roma'nın da yakından ilgilendiği biliniyor.

Kaynaklar, Roma ile Gasperini arasında dün yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini ve başkent ekibinin bir adım önde olduğunu belirtiyor. Ancak aynı akşam Juventus'un da devreye girerek resmi teklifini sunduğu aktarıldı.

Juventus'un ilk tercihinin Antonio Conte olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Ancak Conte'nin Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile yaptığı görüşmenin ardından Güney ekibinde kalmaya karar vermesiyle, Torino devi rotasını Gasperini'ye çevirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.