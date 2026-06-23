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Spor

Juventus ile anılıyordu! Alexander Sörloth'dan transfer cevabı

Norveçli golcü Alexander Sörloth, Dünya Kupası'nda Senegal ile oynanan maçın ardından transfer haberleri hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 12:25 - Güncelleme:
Juventus ile anılıyordu! Alexander Sörloth'dan transfer cevabı
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Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, 2026 Dünya Kupası'nda Senegal ile oynanan maçın ardından transfer haberlerine yanıt verdi.

"JUVE İÇİN BİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

Son dönemde İtalya'dan Juventus ile adı geçen Norveçli golcü, "Juventus hakkında hiçbir şey söyleyemem." dedi.

Sörloth, "Gelecek sezon İtalya'da olacak mı?" ve "Gelecek sezon İtalya'da oynamak ister mi?" sorularına ise, "Yorum yok." yanıtını verdi.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

30 yaşındaki futbolcu, Türkiye'den de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 20 gol attı ve 1 asist yaptı.

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