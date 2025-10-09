Juventus ile Kenan Yıldız arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Henüz anlaşma sağlanamazken, Juventus'un yaptığı son teklifin milli futbolcu tarafından geri çevrildiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus genç yıldızına 2030 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Yeni kontratla Kenan'ın yıllık maaşı bonuslarla birlikte yaklaşık üç katına çıkarılacak ve takımın en çok kazanan ilk beş oyuncusundan biri olacak. Buna rağmen, oyuncunun babası ve menajeri Engin Yıldız'ın talebi kulübün teklifinden bir miktar daha yüksek.

20 yaşındaki milli futbolcu, son dönemde skor katkısı veremese de Juventus'un teknik lideri olarak görülüyor. Geçen yaz 10 numaralı formayı devralan Kenan, kulübün yeni yapılanmasının sembol ismi olarak değerlendiriliyor.

CHELSEA VE BARCELONA PEŞİNDE

Öte yandan Chelsea'nin yaz aylarında 70 milyon euroluk teklifinin reddedildiği, İngiliz ekibinin yeni bir hamle yapabileceği belirtiliyor. Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da Yıldız'ı Lamine Yamal ile aynı takımda görmek istediği konuşuluyor.

Her şeye rağmen tarafların niyeti net: Kenan Yıldız Juventus'ta kalmak istiyor, Juventus da geleceğini onun üzerine inşa etmeyi planlıyor. Ancak bu "evliliğin" resmileşmesi için son detayların kısa sürede tamamlanması gerekiyor.