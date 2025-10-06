Juventus ile Milan yenişemedi

Serie A'nın 6. haftasında Juventus, sahasında Milan'ı konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. Milan'da Christian Pulisic, 53. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 69. dakikada yerini Dusan Vlahovic'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligdeki puanını 12'ye çıkartırken milli araya 4. sırada girdi. Milan ise 13 puan ile haftayı liderin 2 puan gerisinde 3. sırada kapattı.

Ligde gelecek hafta Juventus, Como'ya konuk olacak. Milan, Fiorentina'yı konuk edecek.