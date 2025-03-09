Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'la anlaşmak üzereyken Juventus'tan 1 yıllığına kiralanan 32 yaşındaki Sırp kanat beki Filip Kostic, yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'de olacak. Nicolo Schrira'nın haberine göre Sarı-Lacivertli idareciler ve Juventuslu yöneticiler arasında pazarlık süreci yaşanıyor. 4-5 milyon euro bandında bir bedelle bu transferin sonuçlanması bekleniyor. Oyuncunun da isteği sayesiyle bu rakam daha da aşağıya çekilebilir.

LİGDE 7 KEZ SKORA KATKI

Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 1369 dakika süre bulan Kostic, 1 gol atıp 6 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 karşılaşmada toplamda 83 dakika sahada kaldı ve 1 kez ağları salladı. Yeni dahil olduğu Avrupa Ligi kadrosunda ise 3 mücadelede 270 dakika oynadı ancak skora etki edemedi. Fakat Kadıköy'de kaybedilen 3-1'lik Rangers maçında gösterdiği futbol ve mücadeleci oyunuyla taraftardan alkış aldı. Taraftarlar da takımı sahiplenen Kostic'in kalmasına sıcak bakıyor.

42 MİLYON EURO ÖDENDİ

64 kez Sırp Milli Takımı'nın formasını giyen Filip Kostic, asıl patlamasını Frankfurt forması altında yaptı. Groningen, Stuttgart, Hamburg, Franfkrut ve Juventus'ta oynayan futbolcu, 3'lünün solunda hücumcu olarak görev yaptığı Frankfurt'la 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Bugüne dek takımlar toplamda onun için 42.8 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Hamburg ve Juventus, 14'er milyon euro ile Kostic için en çok ödeme yapan takımlar oldu.