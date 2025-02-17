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Spor

Juventus, Inter'i tek golle devirdi

İtalya Serie A'nın haftasında Juventus, sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan derbide kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu. Maçın tek golünü 74. dakikada Conceiçao kaydetti.

Haber Merkezi17 Şubat 2025 Pazartesi 01:03 - Güncelleme:
Juventus, Inter'i tek golle devirdi
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İtalya Serie A'nın haftasında Juventus, sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan derbide kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu.

Juventus ile Inter arasındaki derbinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

Juventus, karşılaşmanın 74. dakikasında öne geçti. Bu dakikada Randal Kolo Muani'nin getirdiği topu alan Francisco Conceiçao, yerden düzgün bir vuruş yaparak takımını öne taşıdı.

Golden iki dakika sonra ise Juventus, bir kez daha tehlikeli geldi. Koopmeiners'in ceza sahası içinden vuruşunda Denzel Dumfries topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Juventus, derbiden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

KENAN VE HAKAN NE YAPTI?

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, yedek başladığı maçta 81. dakikada oyuna dahil oldu. Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ise Juventus karşısında maça ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

Juventus, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı. Inter, ligde bir maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligde 46 puana yükseldi. Inter, 54 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Cagliari ile deplasmanda karşılaşacak. Inter, sahasında Genoa'yı konuk edecek.

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