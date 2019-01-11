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Juventus, Isco için Real Madrid'in kapısını çalacak

Serie A devi Juventus, Real Madrid'in İspanyol oyun kurucusu harekete geçmeye hazırlanıyor.

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Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak adından sıkça söz ettiren Juventus, Real Madrid'den bir yıldız daha almayı hedefliyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre İtalyan devi, Arsenalli Ramsey ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından ibreyi Real Madrid'in İspanyol yıldızı Isco'ya çevirecek.

Dünyaca ünlü İtalyan menajer Gianluca Di Marzio'nun aktardıklarına göre Santiago Solari'nin pek şans vermediği ve mutsuz olduğu belirtilen Isco için Juventus, kısa sürede Real Madrid'in kapısını çalacak.

RAMOS: "HERŞEY KARMAŞIK"

Real Madrid'in tecrübeli kaptan Sergio Ramos, teknik direktör Solari'nin Isco'yu kadrosunda tercih etmemesine dair "Karmaşık bir durum" yorumunda bulunmuş ve hocasına serzenişini bu şekilde dile getirmişti.

Isco (Francisco Román Alarcón Suárez) bu sezon Real Madrid forması ile 21 müsabakada boy gösterirken 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)

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