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Spor

Juventus kaybederek turladı!

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 2-1 mağlup olarak finale yükseldi.

24 Nisan 2024 Çarşamba 00:52 - Güncelleme:
Juventus kaybederek turladı!
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İtalya Kupası yarı finalinde Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Igor Tudor'un ekibi Lazio'ya deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen finale kalmayı başardı.

Stadio Olimpico'da oynanan maçta Lazio'nun gollerini 12. ve 49. dakikalarda Taty Castellanos atarken, Juventus'a finali getiren golü 83. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 81. dakikada Weston McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus adını finale yazdırırken, Lazio kupaya veda etti.

Juventus finalde, Fiorentina - Atalanta eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Turun ilk maçında Fiorentina evinde Atalanta'yı 1-0 yenmişti.

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