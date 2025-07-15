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Spor

Juventus, Kenan Yıldız ile anlaştı! Yeni sözleşme yolda

İtalyan devi Juventus, performansıyla dikkatleri üzerine toplayan milli futbolcu Kenan Yıldız için kararını verdi. Serie A ekibi, 20 yaşındaki genç oyuncu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Temmuz 2025 Salı 11:35 - Güncelleme:
Juventus, Kenan Yıldız ile anlaştı! Yeni sözleşme yolda
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Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus ve Kenan Yıldız, yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

2030'A KADAR SÖZLEŞME

20 yaşındaki futbolcunun, Juventus ile yaptığı anlaşmaya göre İtalyan ekibindeki sözleşmesi 2029'dan 2030'a uzayacak. Genç yıldız, yeni sözleşmeyle birlikte Juventus'tan yıllık 4 milyon euro kazanacak.

Juventus'un, Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesini kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geçen sezon 52 maçta süre bulan milli yıldız, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

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