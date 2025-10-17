İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus, Türk futbolunun yükselen yıldızı Kenan Yıldız için ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Torino ekibi, 19 yaşındaki yetenekli oyuncuya yıllık 6 milyon euro maaşla 6 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Kenan'ı kulüpte uzun yıllar tutmak isteyen Juventus yönetimi, genç futbolcuya sadece maddi anlamda değil, liderlik rolü açısından da önemli bir sorumluluk vermeyi hedefliyor. Kulüp, Kenan Yıldız'ı takımın ikinci kaptanı olarak görevlendirmeyi düşünüyor. Locatelli birinci kaptan olarak devam edecek.

CHELSEA'DEN YILLIK 10 MİLYON EURO

Kenan'ın performansı, sadece İtalya'da değil, Avrupa'nın diğer dev kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. İngiliz ekipleri, Juventus ile Kenan Yıldız arasında yapılan görüşmeleri de yakından takip ediyor. Başarılı oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen kulüplerden biri olan Chelsea'nin gelecek yaz Kenan'a bonuslarla birlikte 10 milyon euro önerebileceği kaydedildi. İngiliz ekibinin bu teklifi için Ada basını, "Süper sözleşme hazır" diye yazdı. Juventus'ta bu sezon 8 resmi maça çıkan Yıldız, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Kenan, bu sezon A Milli Takım'da 4 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

İTALYA'NIN DEĞERLİSİ, JUVE'NİN GARİBANI!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, 19 yaşındaki genç yetenek, CIES verilerine göre 111 milyon euro ile İtalya'nın en pahalı futbolcusu konumunda. Ancak bu astronomik piyasa değerine rağmen Yıldız'ın Juventus'taki maaşı oldukça düşük. Yıllık 1,7 milyon euro kazanan Kenan, takımda 19 oyuncunun gerisinde yer alıyor. Yalnızca Perin (1,5 milyon euro), Rugani (1,4 milyon euro), Miretti (1,2 milyon euro), Cabal (1,2 milyon euro), Vasilije Adzic (300 bin euro) ve Pinsoglio (300 bin euro) gibi isimler, genç yıldızdan daha düşük maaş alıyor.